منافع تويتر في السعودية.. 7000 متابع في 5 ساعات فقط

يبدو أن لزيارة السعودية منافعها على صعيد توتير أيضاً، فقد اعتمدت صحافية أميركية على موقع التغريد الشهير لنقل انطباعاتها المباشرة لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية.

وأرسلت كاري بودوف براون التي تعمل في صحيفة "بوليتيكو" صورا وتغريدات على حسابها الخاص على تويتر مواكبة لزيارة أوباما للمملكة.

وأشارت الصحافية الأميركية إلى أهمية موقع تويتر في السعودية، وغرّدت قائلة: تأثير تويتر في الشرق الأوسط: 7000 متابع جديد، في أقل من 5 ساعات على وصولي إلى الرياض، كله بفضل الصور التي نشرتها من المملكة.