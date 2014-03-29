عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

وحقّ لها أن تكون صناعة

وهي تحلية مياه البحر في بلادنا إذ بدونها نغرق في العطش إذا صحّ هذا التعبير، ولدينا الآن صناعة لها، ولكنها مستوردة بما في ذلك قطع الغيار الأساسية، وهذا متاح لنا الآن ولكنه قد لا يتاح في المستقبل بل والمستقبل القريب، وقد يأتي يوم ولن يكون بعيدا، تموت فيه مدينة من الظمأ من أجل قطعة غيار ثمنها قد لا يزيد عن مائة ريال، لأنها ليست جاهزة في مستودعات مصنعها الخارجي، وإذا لم نعتمد على أنفسنا فلن نستحق الحياة، ولكن مثل هذه الصناعة تقتضي وجود الخيال الخلاق الأمر الذي نفتقده، ثم إن وجد فلا بدّ من أن تتعاون عدة جهات في هذه الصناعة، منها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتعاون هذه الجهات ضروري إذا أردنا أن نستغني عن الوقود ونتبنى تقنية حديثة تخفّض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، وإلاّ فلن تكون هناك صناعة بالمعني المراد من هذه الكلمة، وهذا ما أوصى به مجلس الشورى، وحسنا فعل، على أنّ هذا المشروع لكي ينجح يجب ألاّ يقتصر على الحكومة، فلن يكون هناك إبداع إذا كان جميع القائمين عليه بيروقراطيين، بكلمات أخرى يجب أن يكون للقطاع الخاص إسهام فيه.


نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة