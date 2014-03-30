الأمير سلمان يرعى حفل جائزة الملك فيصل العالمية

رعى الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم في مدينة الرياض حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ36.

وقال خالد الفيصل، مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، في كلمة له خلال الحفل: "في الأجواء عواصف وتقلبات واضطرابات، وفي الأرجاء زلازل وبراكين وفيضانات، وفي المراكز بحوث ودراسات، لإنتاج دمار وفوضى وانقسامات، وعالم تتلاطم أمواجه إلى شطآن، وضبابية حالت دون فهم الإنسان للإنسان، ولكن في الأفق لم يزل بصيص من أمل في وميض من عمل يقدح وإن على خجل، إنه بقايا خير في البشر.. ظاهر لا محالة مهما استتر، يخدم العلم والسلام، لينعم بالحياة الأنام.. كيف لا؟ كيف لا؟ وفي الدنيا أمثالكم أيها العلماء النجباء النبلاء، الشكر للراعي الأمين والتهنئة للفائزين، وتحية للحاضرين، وبالله نستعين".

وسلم الأمير سلمان خلال الحفل الفائزين جوائزهم، حيث منحت جائزة خدمة الإسلام للشيخ الدكتور أحمد أبوبكر ليمو (نيجيري)، فيما فاز بجائزة "الدراسات الإسلامية" الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبوسليمان (سعودي) وموضوعها "التراث الحضاري في مكة المكرمة"، وحقق الدكتور عبدالله إبراهيم علاوي البوصباح (عراقي) جائزة فرع "اللغة العربية والأدب" وموضوعها "الرواية العربية الحديثة"، في حين فاز بجائزة فرع "الطب" وموضوعها "التشخيص غير التدخلي لأمراض الأجنة" البرفيسور لو لي دينيس لو (صيني ــ بريطاني الجنسية)، وحاز جيرارد بولنتيز (ألماني) جائزة فرع "العلوم" وموضوعها "الرياضيات".