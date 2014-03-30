العمل تعلن عن 7 مجالات جديدة لتوظيف السعوديات

كشفت وزارة العمل عن انطلاق تطبيق المرحلة الثالثة من توظيف السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية ابتداء من اليوم، التي شملت 7 مجالات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه سيتم توظيف السعوديات في محلات بيع "العطور النسائية، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومُـسْـتَلْزَماتِ رعاية الأمومة "لا تشمل ملابس الأطفال".

وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شـملـتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

وأضافت الوزارة أن تطبيق ذلك سيستغرق منها عامان، بسبب اتخاذها خمس خطوات لتطبيقه.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى تشمل "الـمحلات الـمتخصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها، والمحلات الـمـتخصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع مُـسْـتَلْزَمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية الـمُـغْلقة، أو الـمحلات القائمة بذاتها بتاريخ 1/1/ 1436هـ".

بينما الخطوة الثانية "ستكون بتاريخ 1/6/ 1436 هـ، إذْ تنتهي المُهلة الممنوحة لتعديل أوضاع الـمحلات الـمـتخـصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع فساتين السهرة، وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الـمـتخصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الـمـتخصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع مسـتلزمات نسائية لرعاية الأمومة في المراكز التجارية المفتوحة".

أما الخطوة الثالثة "فستبدأ بتاريخ 1/1/ 1437هـ، حيث سيتم التفتيش على الـمحلات للتأكُّد من تعديلها للأوضاع بإحلال السعوديات وستشملُ الـمحلات الـمـتخـصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية الـمغلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها، والمحلات الـمـتخـصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها، والمحلات الـمـتخـصـصة التي تبيعُ الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية الـمُـغْلقة أو الـمَحلاتِ القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع الـمُـسْـتلزَمات النسائية في المراكز التجارية الـمُـغْلقة".

بينما الخطوة الرابعة والتي تبدأُ بتاريخ 1/6/ 1437هـ، فتتعلق بـ"الـمحلات الـمتخصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، الـمحلات الـمتخـصـصة أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والـمحلات الـمـتخصـصة التي تبيع الملابس النسائية الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع الـمسـتلزمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة".

وحددت الوزارة تطبيق المرحلة الخامسة في تاريخ 1/ 1/1438ه، لتشمل أقسام الـمحلات التي تبيعُ ملابس نسائية جاهزةً مع مُـسْـتَلْزَمات أخرى «مُتعددة الأقسام» في المراكز التجارية الـمغْلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات أو الأقسام في الـمحلات التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية الـمغلقة أو الـمحلات القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومـستلـزمات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية الـمُـغْلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل.