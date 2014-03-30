القبض على سعودي تورط في جرائم سطو

تمكنت شرطة الرياض من القبض على أحد الجناة سعودي الجنسية تورط بارتكاب عدد من جرائم السطو على محلات تجارية.

وفي تفاصيل القضية أنه أثناء قيام إحدى دوريات الأمن بعملها شرق العاصمة الرياض شاهدت سيارة هونداي سوناتا يستقلها شخص في العقد الثاني من العمر اتضح أنها مسروقة ومعمم عنها من قبل مركز شرطة العليا وقد أشار التعميم لقيام اللص بممارسة عدد من عمليات السطو على محلات تجارية وسرقة مبالغ مالية وبطاقات اتصال مسبقة الدفع بالقوة وقيامه بارتداء قناع لإخفاء شخصيته أثناء ممارسته لجرائمه، وتمت متابعة السيارة من قبل دورية الأمن وطلب من سائقها التوقف إلا أنه قام بالفرار وعند شعور ه باقتراب رجال الأمن منه أوقف سيارته وترجل منها وحاول الفرار على الأقدام فتم اللحاق به والسيطرة عليه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبالغ مالية وبطاقات اتصال مسبقة الدفع وعدد من بطاقات الهوية كما عثر على القناع المستخدم في تنفيذ جرائم السطو، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحجز السيارة لاستكمال إجراءات التحقيق.

