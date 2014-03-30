حرس الحدود ينقذ 5 أشخاص في تبوك

تمكّنت قوات البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة تبوك، أمس السبت، من إنقاذ 5 أشخاص من الغرق، في منطقتين مختلفتين، كانت الحالة الأولى لشابة إفريقية تبلغ من العمر 26 عاماً على شاطئ "قيال"، والثانية جاءت بناءً على استغاثة من واسطة في مركز السلطانية على متنها 4 أشخاص.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك العقيد البحري عبدالله الغرير، أن فرقة البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك "قطاع مقناء" قامت، السبت، بإنقاذ مقيمة من جنسية إفريقية من الغرق تبلغ من العمر (26 عاما)، حيث تعرضت للغرق أثناء ممارستها السباحة على شاطئ "قيال"، وعلى الفور تم إنقاذها من قبل فريق البحث والإنقاذ المتواجد بالموقع، وسلمت لكفيلها وهي بصحة جيدة الآن.

وأضاف في سياق منفصل أن الدوريات البحرية بقطاع "حقل" في نفس اليوم، نجحت في إنقاذ واسطة بعرض البحر على متنها 4 أشخاص، بعد أن تلقت غرفة العمليات على هاتف الطوارئ (994) بلاغاً من شخص مفاده عطل واسطته شمال "مركز السلطانية" في المنطقة المسماة "الشريح"، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية للموقع وتقديم المساعدة اللازمة وقطر الواسطة إلى مرسى مركز السلطانية، مطمئناً بأن قائد الواسطة ومرافقيه بصحة جيدة.