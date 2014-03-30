مدني الباحة يفك 45 حالة احتجاز بسبب الأمطار

أوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المقدم جمعان الغامدي لـ"العربية.نت" أنه نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة فقد تواصل مركز القيادة والسيطرة بالباحة في استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين بغرفة العمليات، وتطبيق خطة الطوارئ والإسناد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالمنطقة .

وأشار الغامدي إلى أن البلاغات الواردة لمركز القيادة والسيطرة بالمنطقة وغرف العمليات بالمحافظات تنوعت بين احتجاز مركبات، وانهيارات صخرية، وحوادث، وقد تعاملت معها فرق الإنقاذ حسبما يقتضيه الموقف؛ نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، حيث قامت الفرق الميدانية بفك 40 احتجازاً لمركبات بعقبة الباحة وذلك بسبب الانهيارات الصخرية في أجزاء من العقبة ومركبتين بمركز غامد الزناد ومركبتين أيضاً بمحافظة بلجرشي بمركز بني كبير وحالة احتجاز لشخص بمحافظة المخواة بعد تعثره داخل مجرى أحد الأودية.

ونوه الغامدي بأنه لا تزال الأمطار تواصل الهطول بشكل متقطع على بعض المحافظات، وأهاب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، ومتابعة الأحوال الجوية واتباع تعليمات السلامة وإرشادات الدفاع المدني.