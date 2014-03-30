موجة غبار على تبوك

تشهد الآن منطقة تبوك موجة غبار كثيفة وعوالق ترابية أربكت حركة السير على الطريق الساحلي الممتد بين أملج وينبع، ما تسبب بتوقف عدد من المركبات والشاحنات عند محطات الوقود بانتظار هدوء الأحوال الجوية.

الموجة التي رصدتها الأقمار الصناعية، وتوقعها خبراء بأن تكون رياحا جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار ستحد من الرؤية الأفقية، خاصة على السواحل الغربية من المملكة.

أيضاً سبقت هذه الموجة موجة مشابهة على مناطق شرق وشمال شرق السعودية، حيث تأثرت محافظتا الخفجي وحفر الباطن في الصباح الباكر لهذا اليوم بموجة غبار استمرت نصف ساعة ثم تلاشت، وعمت أجزاء المحافظتين بأمطار ضعيفة، أما في المناطق الجنوبية فإن فرصة هطول الأمطار ما زالت مستمرة على منطقتي عسير والباحة والمحافظات التابعة لها.