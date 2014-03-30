وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انهيار مبنى بميسان

لقي شخص مصرعه صباح اليوم وأصيب آخر في حادث انهيار جزء من مبنى بمحافظة ميسان.

وأوضح نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المقدم وليد أبوشنب ‏أن بلاغاً ورد لمركز عمليات الدفاع المدني بمحافظة ميسان عن انهيار جزء من مبنى بمنطقة السحن، وفي حينه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع.

وبالوصول إلى الموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار بيت درج لعمارة تحت الإنشاء، وعند البحث تحت الأنقاض اتضح وجود شخصين تم إخراج أحدهما مصاباً ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم انتشال الآخر متوفى. وأشار أبو شنب إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب اﻻنهيار.