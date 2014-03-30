"التجارة" تغلق مستودعاً في حائل

أوقفت وزارة التجارة والصناعة نشاط أحد المستودعات في حائل، وذلك بعد أن اتضح تحويله من قبل عمالة وافدة إلى مصنع مصغر غير مرخص ينتج ويسوق أنواعاً مختلفة من البسكويت والمعمول بطريقة بدائية تحمل ادعاءات طبية مضللة، ويدون على الأغلفة الخارجية أحاديث نبوية، فيما تم استدعاء المسؤولين عن المصنع للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.

وصادرت الوزارة أكثر من 100 كرتون من البسكويت، إضافة إلى ضبط مجموعة كبيرة من الأغلفة والعبوات الجاهزة للتعبئة التي تحمل تلك العبارات.

واتضح للفرق الرقابية أن المصنع لا تتوافر لديه أي موافقة من الجهات الرسمية لترويج المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية، ويفتقر لأي اشتراطات صحية، واتخذ موقعه داخل مقر إحدى المستودعات غير المهيأة للتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، في الوقت الذي تبين فيه أيضاً قيام العاملين بتسويق وبيع المواد الغذائية باستخدام سيارات توزيع خاصة داخل وخارج المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.