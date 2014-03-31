إنقاذ مسن مريض حاصرته السيول

تمكنت طائرة من طائرات القيادة العامة لطيران الأمن بقاعدة منطقة عسير اليوم من إنقاذ مواطن كبير السن، يعاني من مشاكل صحية، علاوة على نفاد ما لديه من أدوية، حاصرته السيول داخل منزله بوادي بواش في محافظة سراة عبيدة.

وكان مركز عمليات الطيران قد تلقى بلاغاً مفاده احتجاز مواطن كبير السن يعاني من مشاكل صحية بعد تدهور حالته لنفاد ما لديه من أدوية وأنه بحاجة ماسة لنقلة إلى المستشفى مع عدم قدرته على ذلك لمحاصرة السيول لمنزله كونه يقع وسط وادي (وادي بواش)، وبعد تعثر الوصول إليه من قبل فرق الإنقاذ الأرضية، تم تحريك طائرة من قاعدة طيران الأمن بمنطقة عسير مجهزة برجال إنقاذ ومعدات متخصصة، وتمكنت من إنقاذه ونقله إلى مستشفى سراة عبيدة، حيث تم استقباله من الأطقم الطبية هناك.