الأرصاد تحذر من موجتي غبار ومطر هذا الأسبوع

نوهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تأثر أجواء المملكة بـ"رياح نشطة" مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مستوى الرؤية الأفقية، على شمال وغرب البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد، في بيان صادر عنها تلقت "العربية.نت" نسخة منه، تكون السحب الركامية الرعدية على أجزاء من المملكة، إذ تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار على منطقة تبوك شاملة المدن الساحلية، وتمتد إلى منطقي الجوف وحائل، وتتحرك هذه السحب مساءً باتجاه الشرق والجنوب الشرقي، وتؤثر أيضاً على منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية وهي حفر الباطن والقيصومة.

وتوقعت الأرصاد أن تمتد تلك السحب الركامية الرعدية إلى مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وتشمل المدن الساحلية منها حتى بعد غد الأربعاء، ومن ثم تتحرك تلك السحب إلى الشرق، وتؤثر مساء الأربعاء، على منطقة الرياض، ومن ثم تتحرك السحب الماطرة إلى المنطقة الشرقية ومناطق جنوب المملكة وتحديداً نجران وجازان وعسير والباحة، وتستمر حتى يوم الخميس.

كما توقعت الأرصاد في بيانها أن يبدأ تدفق الهواء البارد مع انخفاض في درجات الحرارة بدءا من مساء يوم الأربعاء، على مناطق شمال المملكة، ومن ثم يبدأ تأثير الهواء البارد على مناطق شرق ووسط وغرب المملكة، اعتباراً من مساء يوم الخميس، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.