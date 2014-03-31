الخدمة المدنية تتواصل مع موظفي الدولة إلكترونياً

دشن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك عدداً من الخدمات الإلكترونية "سيرتي - تدقيق - توثيق"، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وتطبيق مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لدى الوزارة.

وتنطلق الخدمة الإلكترونية الجديدة، الثلاثاء المقبل، لتستفيد منها 6 جهات حكومية من الخدمات، وهي: "وزارة العدل، ووزارة التخطيط والاقتصاد، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ومعهد الإدارة العامة".

ومن الخدمات المدشنة، خدمة "سيرتي"، حيث تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية, ويتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية، كما تتيح إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الإلكتروني).

فيما تعنى خدمة رصد الوقوعات "توثيق" بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، والمصنفة بـ (11) واقعة متاحة حالياً للجهات الحكومية، وتشمل (تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل)، وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.

فيما يلي ذلك مرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة (7) وقوعات جديدة لخدمة رصد الوقوعات، وذلك تماشياً مع مبادرات الحكومة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وحرصاً على تقديم خدمات متميزة ومتطورة.

وتتمحور الأهداف الرئيسية لهذه الخدمة حول تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والتحول للتعاملات الإلكترونية في خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية بدلا من الورقي والتكامل مع النظام الموجود في الوزارة لأعمال الوظيفة العامة, وزيادة فعالية خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية عن طريق الخدمات الإلكترونية, وتوفير الخدمات بصورة آمنة وموثقة, كما تهدف الخدمة إلى رفع جاهزية الأنظمة المرتبطة بهذه الخدمات من حيث أمن المعلومات والصلاحيات وتحسين أداء النظام وقواعد البيانات وإعداد التقارير اللازمة للخدمات وترقية مكونات النظام وبرمجياته إلى إصدارات حديثة.

أما الخدمة الثالثة وهي خدمة "تدقيق" فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف "سيرتي" من خلال عرض البيانات فقط، إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء، وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة إلكترونية مختلفة تقدم للجهات المختلفة، ويكون دور وزارة الخدمة المدنية مراجعة طلبات تعديل البيانات إلكترونياً, مما يؤدي إلى تحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة.