الدفاع المدني يحرر 40 سيارة محتجزة من أمطار الباحة

حررت الفرق الميدانية بمديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة 40 سيارة تم احتجازها بعقبة الباحة؛ بسبب الانهيارات الصخرية جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني في المنطقة المقدم جمعان الغامدي أنه تم أيضاً تحرير سيارتين بمركز غامد الزناد وسيارتين بمحافظة بلجرشي بمركز بني كبير وحالة احتجاز لشخص بمحافظة المخوا، مشيراً إلى أن مركز القيادة والسيطرة بالباحة استقبل العديد من البلاغات التي تنوعت بين احتجاز سيارات، وانهيارات صخرية، وحوادث.

وأبان أنه تم تطبيق خطة الطوارئ والإسناد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالمنطقة، مؤكداً أن فرق الإنقاذ تعاملت مع تلك البلاغات حسبما يقتضيه الموقف نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

فيما أصدر نائب مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد عبد الرحمن الغامدي تعليماته بتكثيف دوريات السلامة والرفع من جاهزية سيارات الإنقاذ المائي السريع، داعياً الجميع إلى توخي الحذر في حالة هطول الأمطار واتباع تعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.