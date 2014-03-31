القبض على 7 تورّطوا في مشاجرة نتج عنها وفاة وافد

بعد عملية بحث وتحرٍّ استمرت 48 ساعة، قبضت شرطة العاصمة المقدسة على وافد عربي تورّط في مقتل آخر، إثر توجيهه طعنات أودت بحياة المجني عليه.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، أن شرطة العاصمة المقدسة تبلغت بوجود مشاجرة جماعية بين ثمانية أشخاص في حي العزيزية بمكة المكرمة، نتج عنها وفاة أحدهم، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون من شرطة العزيزية وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وخبراء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي إلى الموقع.

وأوضح المقدم القرشي أنه "بمعاينة الجثمان اتضح أنها تعود لمقيم من جنسية عربية في الــ 30 من عمره، كما تبين وجود آثار طعنتين بآلة حادة في الظهر والبطن، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لإكمال الإجراءات اللازمة من قبل الطبيب الشرعي، فيما تم القبض في حينه على 6 أشخاص شاركوا في المشاجرة، إلا أن الجاني لاذ بالهرب".

وأضاف: "وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي بسرعة إجراء عمليات البحث والتحري، لكشف هوية الجاني، وذلك بمتابعة من مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي، والتي أسفرت بعون من الله وتوفيقه عن تحديد هوية المتهم وضبطه في أقل من 48 ساعة".

وعن حيثيات القضية قال المقدم القرشي: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن أطراف القضية من جنسية عربية تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وتعود أسباب الحادثة لأمور مالية بينهم، وقد تم التحفظ عليهم وإحالتهم برفقة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".