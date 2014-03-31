بالصور.. مقتل عامل في أحد شوارع الرياض

وقعت في غرب الرياض مشاجرة بين سعودي وعامل أجنبي، كانت حصيلتها مقتل الأخير بعد تلقيه عدة طعنات.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر في الرياض، أحمد العنزي، إن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً من شرطة الرياض يفيد بحدوث مضاربة نتج عنها عدة طعنات لعامل أجنبي من قبل مواطن، وذلك في تقاطع شارع الأمير مساعد مع شارع حمزة بن عبدالمطلب بالقرب من مشغل أماني غرب الرياض.

على إثر ذلك تم توجيه فرقة إسعافية وفرقة استجابة متقدمة بتنسيق من قبل مشرف العمليات سلطان الأسلمي، وبإشراف القائد الميداني علي الحربي.

وأضاف: "عند وصول الفرقة للموقع وجدت أن العامل قد فارق الحياة بعدة طعنات". وعلمت "العربية.نت" أن القاتل سعودي من أصول يمنية ومدمن مخدرات.