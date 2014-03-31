تأهيل 135 شاباً في إجراءات ومهارات إدارة المشاريع

شهدت جدة تأهيل 135 شاباً خلال مشاركتهم في ورشة تدريبية بعنوان "إدارة المشاريع للشباب" والتي قدمها مدرب القادة أيمن بن محمد الأندجاني ونظمتها إدارة المسؤولية الاجتماعية والبيئية بالنادي الأهلي بالتعاون مع تطوير النبلاء للاستشارات لمدة يومين بإجمالي 10 ساعات على مسرح النادي الأهلي بجدة.

وعبّر المشرف على إدارة المسؤولية الاجتماعية والبيئية بالنادي الأهلي الأستاذ عوض آل خضر، عن أن الورشة تناولت عدة محاور من أبرزها تحويل الأفكار لمشاريع ودراسات الجدوى وتكوين فريق العمل وتذليل العقبات وطرق الحصول على تمويل والتخطيط وعناصر النجاح، مشيراً إلى أن الورشة تناولت عمليات وإجراءات ومهارات إدارة المشاريع.

وأشار آل خضر إلى أن الورشة ساهمت في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة والخلفية العلمية التي تمكنهم من إدارة المشاريع والتحكم بها وقيادتها إلى النجاح المميز، مضيفاً أن هذه الفعاليات تهدف لتنمية وصقل مواهب الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.