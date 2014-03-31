في تصريح لعكاظ قال سمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز إن جميع ما يهم المواطن بحاجة إلى تفعيل!

نعم يا سمو الأمير كثير من الأمور بحاجة إلى تفعيل يرتقي إلى مستوى يليق بوطن يملك كل مقومات النجاح والارتقاء، ويليق بطموح شعب تكرر قيادته على مسامع وزرائه أن خدمة المواطن هي المسؤولية الأولى!

المواطن لا يطلب الكثير، كل ما يريده هو حياة تتوفر لها الفرص العادلة في مواجهة الحياة وتحدياتها، والخدمات المتكاملة التي تميز المجتمعات الحضرية والأدوات التي تصنع المقومات الحضارية، كتعليم يرتقي بمستقبل أطفاله، وعلاج يداوي آلامه، وأمن يطمئن حياته، واقتصاد يلبي حاجاته!

لقد سمع المواطن ملك البلاد وولي عهده وهما يكرران في كل مرة توجيهاتهما للمسؤولين بالتفاني في خدمة البلاد والعباد، والتحذير من التقصير في أداء الواجبات والوفاء بالمسؤوليات، فكانت توقعاته في أعلى مستوياتها من مسؤولين حملوا أمانة البلاد في أعناقهم، فتكون خيبة الأمل مضاعفة عندما يحصل التقصير والفشل من مسؤول خذل نفسه قبل أن يخذل وطنه ومجتمعه!

إن المسؤول في أي موقع كان يخدم مجتمعه ويجب أن يضع هذا المجتمع نصب عينيه فلا مجال لتقصير في ظل توفر هذه الإمكانات الهائلة التي وفرتها طفرة نفطية قد لا تتكرر أسبابها!

نعم يا سمو الأمير، تفعيل ما يهم المواطن واجب، وتلبية حاجاته أولوية، بل إنها كل الأولويات!

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

