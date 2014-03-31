جمرك الحديثة يحبط تهريب 368 ألف حبة مخدرة

أحبط رجال الجمارك بمنفذ الحديثة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها 368 ألف حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل مقاعد سيارة وديكورها الخلفي.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة المكلف إبراهيم بن كاسب العنزي أنه بعد قدوم السيارة وإجراء عملية التفتيش عثر على كمية من الحبوب المخدرة مخبأة داخل مقاعدها، حيث تم تجويفها وحشوها بالحبوب، كما عثر على جزء من تلك الكمية داخل تجاويف الديكور الخلفي لجانبي السيارة.

وأكد العنزي أنه بالرغم من تنوع أساليب التهريب، وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير الممنوعات إلى المملكة، إلا أنه يقابل بمهنية ويقظة رجال الجمارك في كشف مثل هذه الأساليب.