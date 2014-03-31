شراكة ألمانية سعودية في تدريب خريجي التقنية

أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس عقداً مع الشركة الألمانية "ساب" المتخصصة في أنظمة التشغيل العالمية للتدريب الإلكتروني في المحاسبة والتدريب الإلكتروني.

وبحسب مدير عام التدرب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله الدخيل أن المؤسسة طبقت الفصول الافتراضية وتدرب نحو 10 آلاف طالب وطالبة.

وأضاف أن المؤسسة بعد توقيع اتفاقية مع أكبر شركة في العالم والمتخصصة في الأنظمة البرمجية التي ترتبط بعقود تجارية مع قرابة 500 شركة في المملكة في تأهيل المدربين والمتدربين على تطبيقات الشركة والتي ستخلق فرصاً وظيفية مع شركاء الشركة في توفير وظائف ذات دخل عالٍ للخريجين.

جاء ذلك خلال تدشين يوم التقنية والتوظيف الذي نظمته كلية التقنية في الدمام أمس برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد محمد البتال.

وفور وصوله دشن وكيل الإمارة يوم التقنية والتوظيف على الشاشة الترحيبية، ثم تجول على الأجنحة المشاركة في معرض توظيف الشباب، واستمع لشرح من الطلاب الكلية عن اختراعاتهم وإبداعاتهم كالإسعاف الطائر والرجل الآلي ووحدة إمداد التيار وكاشف تسربات المياه.

عقب ذلك شهد الدكتور البتال توقيع اتفاقية بين الكلية وشركة ألمانية متخصصة تهدف لتدريب الأبناء المتدربين للتعامل مع الأنظمة المتطورة في أداء العمليات الإدارية في المنظمات.

وفي ختام الجولة كرّم الدكتور خالد البتال الرعاة والداعمين، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.

وعقب الحفل أوضح عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان في تصريح صحافي أن الملتقى يقام للسنة الخامسة على التوالي ويهدف الى دعم الشباب لعرض منتجاتهم ومالديهم من إبداعات، مشيراً الى أن مخرجات الكلية من الشباب يتجه لسوق العمل في القطاع الخاص بعدها يتحولون الى عمل خاص لهم.

وأبان الثنيان أن عدد المعارض المشاركة في هذا الملتقى يتجاوز 60 شركة، مبيناً أنه تم إبعاد العديد من الشركات للحرص على توفير الوظائف النوعية، مبيناً أن هناك فرصاً عديدة للشباب منها برنامج ابتعاث خادم الحرمين الشريفين وبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية بالكلية لمدة 6 أشهر، وبرنامج البكالوريوس في الكلية بعد تجاوز الطالب مرحلة الدبلوم.

وأشار عميد كلية التقنية بالدمام إلى أن عدد الوظائف المطروحة في هذا اليوم يبلغ أكثر من 2200 وظيفة، لافتاً النظر الى أن عدد المتقدمين في هذا اليوم كبير جداً.

وأفاد الثنيان بأن هناك كليتين للتقنية للبنات: الأولى قاربت على الانتهاء وهي بمحافظة القطيف وسيتم تدشينها العام القادم بإذن الله، والكلية الثانية في محافظة الخبر ومازالت تحت الإنشاء، مبيناً أن هناك كليات للبنات بمحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن.