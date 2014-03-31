ضبط 17 وافداً بحوزتهم 3023 شريحة هاتف جاهزة للبيع

ضبطت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في محافظة جدة 17 شخصاً من جنسيات عربية وآسيوية على فترات مختلفة الأسبوع الماضي، بعد بيعهم شرائح اتصال (مكالمات وإنترنت) مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية.

وفي بيان أصدره الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أكد فيه عملية الضبط، مشيراً إلى أن عملية الضبط تمت في مواقع مختلفة في المحافظة في فترات متعددة من الأسبوع الماضي.

وأضاف المقدم القرشي: "تم ضبط 3023 شريحة جاهزة للبيع في حوزتهم، وتمت إحالتهم والمضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة، وتطبيق النظام بحقهم، كما أن الجهات الأمنية ستستمر بضبط مثل هؤلاء الأشخاص، الذين يمارسون بيع شرائح الاتصال مجهولة المصدر".