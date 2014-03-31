لماذا تراكمت القضايـا ؟!

أصبح «ديوان المظالم» أو حسب اسمه الجديد المحكمة الإدارية موضع ثقة المواطنين والمقيمين الذين يلجؤون إلى دوائره مطالبين بإنصافهم وإعادة حقوقهم أو صرفها لهم، ولذلك فلا عجب أن تواجه دوائره عشرات الآلاف من القضايا سنويا، وكل قضية ذات أوراق ومستندات وملفات متعددة تحتاج لقراءة كل سطر فيها وفحص المستندات واستدعاء مواد النظام وتطبيقها على حالات الشكوى والتظلم والمطالبة بالحقوق لضمان إصدار حكم أو قرار عادل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن المحكمة الإدارية قد تجد نفسها عاجزة عن مواجهة السيل المتدفق من القضايا، وهذا يؤدي بالتالي إلى مكوث القضية الواحدة عدة سنوات قبل أن تنظر ويصدر فيها حكم المحكمة، فتصبح عملية تأخير البت في القضايا سمة من سمات عمل المحكمة فيضعف أثرها في ضمان الحقوق المادية والمعنوية ويمسي الذي لديه شكوى أو تظلم يفكر ألف مرة قبل التقدم بشكواه أو المطالبة بحقوقه لتوقعه دوران معاملته في أروقة المحكمة عدة سنوات وهو أمر مرهق يجعل الكثير من الناس يتركون حقوقهم تفاديا لما يتوقعونه من رهق عظيم !.

لقد قرأت قبل فترة أن المحكمة الإدارية بفروعها ودوائرها المختلفة تلقت في عام واحد مائة وأربعين ألف قضية، نظرت في تسعين ألفا منها خلال العام نفسه ودورت خمسون ألفا إلى العام الذي يليه لعدم التمكن من النظر في جميع ما ورد للمحكمة في ذلك العام بسبب ضيق الوقت وقلة أعداد القضاة وكون القضايا في ازياد مضطرد عاما بعد عام!.

هذه هي المشكلة فما هو الحل.. الحل من وجهة نظري المتواضعة يكون باتخاذ الخطوات التالية:

أولا: زيادة عدد القضاة والدوائر القضائية المختصة عاما بعد عام لكي تقابل أعدادهم حجم ما يصل إلى المحكمة من قضايا متدفقة يوميا.

ثانيا: العمل على تصفية القضايا المتأخرة، عن طريق تشغيل القضاة خارج وقت الدوام ليستطيعوا الاطلاع على ملفات القضايا في جو هادئ وتكوين فكرة عنها بما يسهل لهم إصدار قرار بشأنها عند لقائهم بالخصوم.

ثالثا: استخدام الأرشفة الالكترونية وجميع ما يسهل عملهم من وسائل الإدارة الحديثة والاتصالات.

رابعا : دراسة أسباب تدفق القضايا على المحكمة وهل هو عائد إلى عدم الالتزام بتطبيق الأنظمة أو استغلال السلطة الوظيفية في التعامل والاستهانة بما يترتب على ذلك من آثار لأن الغرامات عادة ما تقع على الجهة التي يمثلها المدعي عليهم مع أنه يفترض أن يدفعوا ثمن مخالفاتهم للأنظمة وتجاوز صلاحياتهم وظلمهم للآخرين.. وبالله التوفيق ؟!.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

