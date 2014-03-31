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سكان المحافظات والمناطق خلال مبايعتهم للأمير مقرن ولياً لولي العهد
الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
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الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
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الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
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الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
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الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
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الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
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