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سكان المحافظات والمناطق خلال مبايعتهم للأمير مقرن ولياً لولي العهد

الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014
الاثنين 29 جمادي الأول 1435 هـ - 31 مارس 2014

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