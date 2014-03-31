معاقبة طبيبتين وممرضتين بعد خطأ بعلاج مريض

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عقوبات مالية وإدارية ضد أربعة ممارسين صحيين (طبيبتين وممرضتين) يعملون في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة الطائف لإهمالهم في تطبيق الأعراف الصحية الواجبة عليهم داخل المنشآت الصحية، والشروع في القيام بإجراءات طبية خاطئة خلال تعاملهم مع إحدى الحالات المرضية.



ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج "سلامة المرضى"، الذي يمكن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص, وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين, وتلافي أوجه القصور واتخاذ الإجراءات النظامية بكل من يثبت تقصيره أو إهماله.