وفاة اثنين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بجازان

وقع حادث تصادم لسيارتين بدوار الكرة الأرضية بأحد المسارحة أسفر عن وفاة اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين، وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان قد تلقت بلاغاً من قبل الدوريات الأمنية عند الساعة 10:16 ليلاً.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان ياسر أحمد النعمي أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي إلى الموقع، وعند الوصول إلى مكان الحادث اكتشفوا وجود خمس إصابات جميعها محتجزة، ما استدعى تدخل أفراد الدفاع المدني لفك الاحتجاز وتخليص المصابين، ومن ثم نقلت الحالات عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى الأحد العام، علماً أنه يوجد اثنان من الحالات يعانيان من توقف القلب والتنفس، وجرى عمل الإنعاش للقلب والرئة إلا أنهما فارقا الحياة، ولم تجدِ معهما محاولة الإنعاش، وتم التعامل مع باقي الحالات من قبل مستشفى أحد المسارحة العام.