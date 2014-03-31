"التجارة" تصادر 150 ألف إطار مغشوش في الرياض

صادرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 150 ألف إطار في أكبر عملية ضبط تتم في هذا الشأن، مع إغلاق جميع المواقع المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.

وداهمت الوزارة 50 مستودعاً في حي الغرابي جنوب العاصمة الرياض تمتهن تخزين الإطارات المستعملة داخل أقبية تلك المقار لتسويقها على المحال التجارية بعد ذلك.

وتعود التفاصيل، إلى قيام فرق الرقابة بالتحري عن مستودعات يتم تخزين الإطارات المستعملة فيها، وبعد أن تم التأكد من تورطها، داهمت الفرق المواقع المخالفة، ورصدت بالقرب منها نحو 18 مركبة بأحجام كبيرة وصغيرة استخدمت كمستودعات متحركة للتمويه على فرق الرقابة، حيث تم نقلها جميعاً بواسطة شاحنات لحجزها واستكمال الإجراءات النظامية.

وجاءت عملية المداهمة بمساندة من الحملة الأمنية المشتركة، حيث تم الكشف أيضاً عن مداخل سرية توصل بين المعارض والأقبية عن طريق خزانات المياه وبطرق احترافية يصعب كشفها لتستخدم في تخزين الإطارات، واتضح أنها تتبع لأربعة من كبرى معارض الإطارات في الحي.

كما عثرت الفرق الرقابية بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة على عشرات المنازل ذات الأدوار المتعددة المخصصة للتخزين، والتي تم فتحها ومصادرة جميع الإطارات المخزنة بداخلها, إلى جانب الوقوف على أحد المحال التجارية والذي يقوم بإيجار للأطراف الأخرى من الباطن وخاصة العمالة غير النظامية وتعمد إلى القيام بأعمال التخزين والتحايل والتمويه على أجهزة الرقابة.