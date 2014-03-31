5 وفيات و31 إصابة أثناء خطة افتراضية للهلال الأحمر

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطة افتراضية لتسرب مادة كيميائية في الصناعية الثانية بالرياض بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية.

وتلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض بلاغا الساعة ١٠:٠٤ صباحاً، كما شارك بالموقع ١٠ فرق إسعافية و٣ فرق استجابة متقدمة، وطائرة من الإسعاف الجوي بتنسيق من قبل إدارة العمليات وبإشراف مباشر من قبل القيادة الميدانية، وبحضور مدير الشؤون الفنية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض أحمد بن صالح العنزي. كما تم تحديد مواقع الفرق المشاركة وفقاً لاتجاه الريح. ونتج عن ذلك إصابات افتراضية كانت كالتالي: وفاة 5 حالات، ونقل 13 حالة عن طريق الفرق الإسعافية، ونقل حالتين بطائرة الإسعاف الجوي، و6 حالات نقلت عن طريق الجهات الأخرى، و١٢ حالة عولجت بالموقع.

ونقلت جميع الحالات إلى مدينة الملك فهد الطبية، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية، والحرس الوطني، ومستشفى الأمير سلمان.

وقام مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد بن مطر الصخيري ومدير إدارة مواجهة الكوارث العقيد صالح بن محمد القحطاني وعدد من الضباط بزيارة القيادة الميدانية للهلال الأحمر بموقع الحدث، واطلعوا على تجهيزات الهلال الأحمر وأشادوا بدور الهلال الأحمر في الميدان.

كما يعقد الآن اجتماع بإدارة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض لدراسة الفرضية ونتائجها كما جرت العادة.