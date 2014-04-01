إلزام موظفي الجوازات في المطارات بالزي الوطني

قال المتحدث الرسمي للمديرية الجوازات، المقدم أحمد اللحيدان، لـ"العربية.نت" إنه ابتداءً من الأسبوع المقبل سيلزم موظفي الجوازات في المطارات بلبس الزي الوطني بدلاً من الزي العسكري.

وأضاف في حديثه أن الزي الوطني سيكون عبارة عن شماغ أحمر، وعقال أسود، وثوب أبيض، مع إبراز البطاقة العملية على ذلك الزيّ.

وأشار إلى أن الإلزام سيشمل جوازات مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأكد أن هذه الخطوة تعد تطوير من أعمال الجوازات في المنافذ الجوية، والرفع من مستوى أداء العاملين.

