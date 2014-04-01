الدفاع المدني يغلق 12 مصنعاً في الرياض

أغلق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، 12 مصنعاً في الرياض، لعدم تطبيقها أنظمة الوقاية والسلامة. وقال بيان للدفاع: "نفذ الدفاع المدني بمنطقة الرياض حملات تفتيشية على عدد كبير من المنشآت الصناعية بمدينة الرياض في إطار حملته الوقائية للسلامة والتي بدأت بحي بدر وتستمر حتى تغطي بقية العاصمة، وذلك للتأكد من انضباط تلك المنشآت في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها".

وأضاف: "وتم رصد مخالفات على ٨٧ منشأة صناعية كبرى وإغلاق ١٢ أخرى".

وأكدت المديرية من خلال جولتها على أصحاب تلك المنشآت بالتقيد بالأنظمة والتعليمات وعدم إغلاق مخارج الطوارئ وعدم استغلال الارتدادات في التخزين أو التخزين بشكل عشوائي، وكذلك إهمال صيانة أنظمة السلامة ووجود سكن عمالة في المنشأة في حين أنها غير مخصصة للسكن.