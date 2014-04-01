الـ«تبنيج» في القطاعات الخدمية

عندما يرتكب خطأ من قبل أحد القطاعات الحكومية في الدول المتقدمة أو تقصّر في أداء واجباتها، نجدها تقوم بإجراء تحقيق في الخطأ ومحاسبة المقصر، وقد ينتج عن ذلك تقديم رأس الهرم في القطاع الحكومي استقالته كتعبير عن تحمله للمسؤولية. وبالطبع، هذا ليس الحال في العديد من الدول النامية، ومن بينها نحن .

لانختلف بأن أداء بعض القطاعات الحكومية الخدمية لدينا يعتبر أقل من المتوسط، إن لم يكن ضعيفاً في بعض الأحيان. وهذا الأداء الضعيف ينتج عنه أخطاء عديدة وتقصير واضح من قبل العديد من الموظفين والمسؤولين. وعند ارتكاب خطأ أو حدوث تقصير، نجد أن القطاع الذي أخطأ أو قصّر يتبع سياسة قديمة سئمنا منها، يمكن أن نطلق عليها اسم: سياسة "تبنيج" المواطن ، حيث يتفاعل القطاع الحكومي الذي أخطأ-لمدة وجيزة-لإشعارنا بأنه يجري تحقيقاً في الموضوع، ويتم تكوين لجنة لذلك الغرض،والتأكيد على عدم حدوث ذلك الخطأ مرة أخرى ، ثم بعد ذلك لا نرى نتائج تحقيق -إلا نادراً- ولا يتم معاقبة المسؤولين عن الخطأ، ليعود الحال على ما كان عليه ويتكرر ذات الخطأ والتقصير.وطبعاً موضوع تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة، سواء من رأس الهرم أو حتى ذيله، أمر غير وارد ولا يوجد في قواميسنا الإدارية.

ونحن هنا لا نخص قطاعاً بعينه ولكن هذا نهج بعض القطاعات الخدمية. ولنأخذ مثلاً، الأخطاء التي تتكرر منذ قديم الأزل من قبل بعض المشرفين وغيرهم في دور الرعاية الاجتماعية، سواء من سوء معاملة النزلاء وغيره، ووعود وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء تحقيق في الموضوع، دون أن نعرف النتائج، ولا من المتسبب أو العقوبات التي اتخذت. وبعد مدة يتكرر ذات الخطأ أو قريب منه، ويتكرر معه ذات السيناريو القديم، وذلك "بتبنيج" المواطن لبعض الوقت، ويعود الوضع كما كان عليه.ولو تم إجراء تحقيق حقيقي للوقوف فعلاً على أسباب الخطأ وإيجاد الحلول الناجعة لمنع حدوثه مرة أخرى، لما تكرر.كذلك، لو تم معاقبة المتسببين الحقيقيين في الأخطاء التي ترتكب في القطاعات الحكومية الخدمية، بغض النظر عن مناصبهم، لاتعظ البقية ولتم تقديم أداء أفضل من قبل منسوبي تلك القطاعات.

إن سياسة "التبنيج" التي تتخذها بعض القطاعات الحكومية الخدمية عند حدوث أخطاء من قبل منسوبيها، أصبحت سياسة بالية ومكشوفة ولا تخدم الصالح العام، لأنه بدون العمل الحقيقي على معالجة الأخطاء ومعاقبة المقصرين، فسيظل الأداء المتواضع من قبل تلك القطاعات كما هو دون تحسن، وستظل دوماً في مؤخرة الركب.



نقلا عن صحيفة "المدينة"

