القبض على مواطنين سرقوا سيارة و4 آلاف بمنطقة الجوف

تمكنت دوريات الأمن بمدينة سكاكا شمال السعودية من ضبط مركبة مسروقة بحوزة 3 أشخاص سعوديي الجنسية قاموا بسرقتها، الأحد الماضي، فيما تم القبض على شخصين سعوديي الجنسية من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة القريات متهمين بسلب مبلغ 4 آلاف و100 ريال من أحد الأشخاص، وقد تم إيقافهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الجوف عقيد مظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير لـ"العربية نت" إنه عند الساعة الثالثة من، فجر يوم الأحد، 25 / 5 / 1435هـ ورد بلاغ عن سرقة سيارة من نوع نيسان بكب أثناء وقوفها بحي الشفاء، وتمكنت دوريات الأمن بمدينة سكاكا من ضبط المركبة وثلاثة أشخاص سعوديي الجنسية، وسلمت المركبة لصاحبها وتم إيقاف المتهمين وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة".

من جهة أخرى تم القبض على شخصين سعوديي الجنسية من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة القريات متهمين بسلب مبلغ أربعة آلاف ومائة ريال من أحد الاشخاص، وقد تم إيقافهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

