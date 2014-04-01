أمانة الرياض تغلق 34 منشأة وتوقف 67 عاملاً مخالفاً

أغلقت أمانة منطقة الرياض أمس الاثنين أكثر من 34 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك بعد جولة ميدانية على أكثر من 289 منشأة متنوعة الأنشطة في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض.

كما قامت الفرق الميدانية للأمانة بجولة تفتيشية مفاجئة على الباعة الجائلين غير السعوديين الذين يعرضون بضائعهم المتنوعة في الشوارع والطرقات، حيث أوقفت أكثر من 67 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية ومنعتهم من العمل، وتفاوتت مخالفتهم ما بين عدم حمل شهادات صحية وانتهائها، وما بين عدم التزامهم بارتداء الزي الرسمي للمطاعم وعدم ارتدائهم للقفازات وواقي الشعر وما بين وجود علامات مرضية على أيديهم.

من جهة أخرى، صادرت فرق الأمانة خلال الحملة التي قامت بها أمس أكثر من 305 كيلوغرامات من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر التي لا تصلح للاستهلاك، كما صادرت 189 قطعة أواني متنوعة غير صالحة للاستخدام اليومي.