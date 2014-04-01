تفحم سائق في سيارته بعد حادث سير

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد عسيري، عن تلقي غرفة العمليات، صباح اليوم، بلاغا عن وجود حادث تصادم سيارتين على طريق عقبة ضلع - جنوب السعودية - نتج عنه وفاة شخص نتيجة تفحمه داخل سيارته.

وقال إنه بعد وصول أربع فرق إسعافية للموقع تبين أنه حدث تصادم سيارتين الأولى من نوع كامري والثانية من نوع جيب شاص، نتج عنه وفاة شخص في الجيب بعد تفحمه بالكامل، ووفاة قائد الكامري، بينما تم استخراج شخص من السيارة الجيب ونقل إلى مستشفى الدرب العام وهو في حالة حرجة.

وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد النار التي اشتعلت في الجيب واستخراج الجثث.