فيديو يروي قصة قتل المقيم في السويدي

ثلاثة ريالات هي بداية تلقي المقيم من الجنسية الهندية الطعنة الأولى من المواطن التي تقول مصادر "العربية.نت" إنه مدمن مخدرات، وروى التقرير التلفزيوني الذي أعدته "قناة العربية" قصة قتل ذلك المقيم ظهر أمس في حي السويدي (جنوب الرياض)، بعدما تواجدت في مسرح الحادثة، والتقت بعدد ممن وقفوا على تلك الجريمة التي لم تشهدها العاصمة الرياض من قبل.

ونقل التقرير صوراً لمنزل الجاني وسيارته التي كان يمضي فيها فترات ساعات طويلة - بحسب ما أكده بعض جيرانه لـ"العربية" - والتي تصل إلى أيام، ومأساة أشقاء المجني عليه، ومصادفة الجاني لعدد من العمالة والجيران.

وبحسب أبوعلي (أحد الجيران) فإن الجاني دخل مسجد الحي فطلب منه أحد كبار السن المتواجدين أن يخرج بسبب رائحة جسده، وطلب منه أن يستحم ويعود إلى الصلاة، فطلب الجاني من المسنّ أن يرافقه إلى الخارج، إلا أن الرجل المسنّ رفض، فخرج الجاني.

وأضاف أبوعلي: "بعد أن خرج شُوهد يحمل سكيناً، فقدم إليه عدد من السكان الحي، وطلبوا أن يذهب إلى منزله، وتمكنوا من إعادته إلى مسكنه، لكنهم تفاجأوا بعد ذلك بجريمته التي أثارت الرأي العام في السعودية".