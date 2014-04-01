فايز المالكي لمتهميه بفيديو القتل: الله لا يسامحكم

دعا الممثل السعودي فايز المالكي على كل من يحاول إلصاق فيديو القتل الذي حدث في الرياض يوم أمس بمحاولة الترويج لمسلسه "خميس ابن جمعة" بأن لا يسامحه الله إذا فكر أحدهم بأن نفيه أن يكون فيديو القتل هو مجرد مشهد ضمن مسلسله ومحاولة منه لترويجه وتسويقه قبل عرضه.

وقال فايز المالكي لـ"العربية نت" أنا منزعج من فيديو القتل قبل كل شيء ومنزعج من فكرة اعتبار نفيي أن يكون هذا الفيديو المروع هو مشهد ضمن مسلسلي ومحاولة مني لتسويقه وإشهاره قبل عرضه".

وأضاف المالكي لـ"العربية.نت": "عن طريق بعض الأصدقاء عرفت أن هناك من يقول بأن فيديو القتل غير حقيقي وهو مشهد في مسلسل خميس ابن جمعة الذي أقوم هذه الفترة بتصويره، وسارعت بنفي ذلك عن طريق حسابي على تويتر".

وطالب المالكي وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تقوم بدورها تجاه المشردين في الشوارع أو المصابين بأمراض نفسية وكذلك المدمنين الذين تدعوهم حالاتهم المرضية للقيام بمثل هذه الأعمال.

وأشار إلى أنه "لا يفترض أن يتركوا بهذه الصورة في الشارع، شاهدنا ما حدث في الفيديو وكان مشهداً مروعاً ويمثل خطراً على سلامة الناس".

وكان مواطن سعودي أقدم على قتل وافد آسيوي في حي السويدي بمدينة الرياض وأمام عدسات مصورين هواة التقطوا المشهد وهو واقف بثياب ملطخة بالدماء بجانب رجل مستلقي على الأسفلت قبل أن يقوم بتسديد أربع طعنات إضافية للقتيل ويغادر المكان ويخلق صدمة اجتماعية مهولة في أوساط السعوديين الذين تناقلوا فيديوهات القتل يوم أمس بمشاعر تملؤها الفاجعة.