ملتقى يطلع 1200 سيدة على حقوقهن في الشريعة الإسلامية

بحضور ما يزيد على 1200 سيدة، ينطلق الاثنين المقبل في العاصمة المقدسة ملتقى البتول العلمي، تحت عنوان "دور المرأة في التنمية"، برعاية اﻷميرة لطيفة بنت محمد الثنيان.

هذا الملتقى النسائي الذي تنظمه مدارس البتول لأول مرة في العاصمة المقدسة، تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، وتشارك به منسوبات إدارة التربية والتعليم بالمنطقة من مديرات، ومشرفات مراكز مكة المكرمة، ونخبة من سيدات الأعمال والمختصات بشؤون المرأة، من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

إزاء ذلك، أوضحت المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ، مدير عام الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة الأسبق، أن "الملتقى سيسلط الضوء على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، وتطبيقات ذلك في الأنظمة الخاصة بالمرأة العاملة في المملكة".

وبيّنت آل الشيخ أن الموضوع سيناقش من خلال ثلاثة محاور أساسية هي "المرأة في الإسلام" للدكتورة هيفاء فدا، و"نماذج مشرقة من نساء السلف على امتداد التاريخ" التي تقدمها المستشارة الاجتماعية نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ، ومحاضرة "دور القيادة في تعزيز مكانة المرأة في المحافل الداخلية والخارجية" للدكتورة هالة الشاعر رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية النسائية الأولى في جدة.

كما أكدت المستشارة نورة آل الشيخ أن "هذا الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع بوجه عام، والمرأة العاملة بوجه خاص، وبحقوق المرأة الشرعية، التي تكفل حفظها للدين الإسلامي، وتأكيد التلازم بين حقوق المرأة العاملة وواجباتها، وبيان عظمة ديننا في حفظ حقوق المرأة العاملة".

وخلصت المستشارة آل الشيخ إلى أن "حقيقة لدينا حالات منع للمرأة العاملة من بعض حقوقها الشرعية، من خلال الممارسات الخاطئة من بعض أفراد المجتمع ومؤسساته، وهذا ليس من الدين في شيء، ونسعى لتسليط الضوء على هذه المعضلة عبر هذا الملتقى".