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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

مواطنون في دائرة الإهمال

أو النسيان، وهم بعامة الأطفال والشيوخ وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم شريحة يتلقون في المجتمعات المتقدمة رعاية خاصة واهتماماً ملحوظاً لا يحظى به المواطنون العاديون، فالأطفال لهم حضاناتهم التي تشرف عليها إدارة مدربة وعلى علم بأصول التربية الحديثة، وإذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مصابين بالتوحد أو متلازمة داون فلهم دور متخصصة تؤويهم بحيث لا يكونون عالة على المجتمع وعبئاً عليه، أما الشيوخ فحياتهم مؤمنة ويتلقون دخلاً تقاعدياً أو من خلال الضمان الاجتماعي يغنيهم عن السؤال والمذلة، بل يضمن لهم حداً معقولاً من الرفاهية بل وهنية العيش، ثمّ هناك دور يمكن أن يعيش فيها من فقد الأهل والأقارب، والجميع أطفال وشيوخ يعالجون على حساب الدولة، أما نحن فالحال يختلف عندنا، وكأنّ الشيوخ بالذات أشياء هامشية يريد المجتمع أن يتخلص منها، ونستكثر عليهم أقل متطلبات الحياة، وما زلنا نناقش هل نرفع الحد الأدنى لمعاشاتهم التي تجمدت منذ سنين، أما الأطفال فنكل أمرهم إلى خادمات جاهلات لا يجدون لديهم الرأفة والتربية السليمة، وهنا مكمن الخطيئة.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

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