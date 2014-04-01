مواطنون في دائرة الإهمال

أو النسيان، وهم بعامة الأطفال والشيوخ وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم شريحة يتلقون في المجتمعات المتقدمة رعاية خاصة واهتماماً ملحوظاً لا يحظى به المواطنون العاديون، فالأطفال لهم حضاناتهم التي تشرف عليها إدارة مدربة وعلى علم بأصول التربية الحديثة، وإذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مصابين بالتوحد أو متلازمة داون فلهم دور متخصصة تؤويهم بحيث لا يكونون عالة على المجتمع وعبئاً عليه، أما الشيوخ فحياتهم مؤمنة ويتلقون دخلاً تقاعدياً أو من خلال الضمان الاجتماعي يغنيهم عن السؤال والمذلة، بل يضمن لهم حداً معقولاً من الرفاهية بل وهنية العيش، ثمّ هناك دور يمكن أن يعيش فيها من فقد الأهل والأقارب، والجميع أطفال وشيوخ يعالجون على حساب الدولة، أما نحن فالحال يختلف عندنا، وكأنّ الشيوخ بالذات أشياء هامشية يريد المجتمع أن يتخلص منها، ونستكثر عليهم أقل متطلبات الحياة، وما زلنا نناقش هل نرفع الحد الأدنى لمعاشاتهم التي تجمدت منذ سنين، أما الأطفال فنكل أمرهم إلى خادمات جاهلات لا يجدون لديهم الرأفة والتربية السليمة، وهنا مكمن الخطيئة.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

