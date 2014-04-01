الحاضر يستثمر الماضي!

«كتارا» معلم سياحي من معالم الدوحة بني على الطراز الطيني القديم، أهم ما يميزه وجود مسرح مفتوح ألحقت به مجموعة من المباني التي تخلق البيئة الخليجية التراثية خصصت لتنظيم الفعاليات الثقافية وإقامة المعارض الخاصة بالفنانين الموهوبين، كما أن جمعيات موسيقية وثقافية وأدبية وأندية للموهوبين اتخذت منه مقرا لها!

المكان كفكرة، ذكرني بقرية المفتاحة التي أسسها الأمير خالد الفيصل عندما كان أميرا لمنطقة عسير حيث كانت مركزا ثقافيا شكل بيئة جاذبة للعديد من الفنانين والموهوبين، ووعاء لإقامة المعارض والأحداث الثقافية!

الدافع للكتابة اليوم هو الرغبة في أن نمتلك مركزا ثقافيا نستوحي معالمه من بيئتنا التراثية والتاريخية والوطنية، يرسخ الهوية السعودية ويربطها بجذورها ومعالم ثقافة المنطقة التي ينتمي إليها!

ولن أدعو لإنشاء مشروع جديد، فنحن نملك الأساس، وهو قرية الجنادرية التراثية، فهذا الصرح الرائع المتكامل يمكنه أن يكون منارة سياحية وثقافية وفنية طوال العام وليس أيام مهرجان الجنادرية السنوي وحسب!

يمكن تطويره تجاريا وثقافيا ليكون متنفسا للناس في العاصمة لقضاء الوقت في أجواء الماضي لتتواصل ذاكرة الحاضر بذاكرة الأمس، وليتعلم الأحفاد حياة الأجداد، فيتم استثماره تجاريا وترفيهيا، وكذلك فنيا وثقافيا، بتخصيص صالات مجهزة على أحدث التقنيات لإقامة المعارض الفنية واحتواء المواهب الناشئة!

في دبي والدوحة والكويت نجحوا في استثمار هذه البيئة للجذب السياحي والإحياء التراثي والتنوير الثقافي، ونحن نملك أساسا وتجربة يمكن تطويرها كما في المفتاحة في أبها والوسط التاريخي في جدة.. والجنادرية بكل تنوعها التراثي الوطني يمكن أن تكون كذلك!



نقلا عن صحيفة "عكاظ"

