وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حريق بجدة

ورد لمركز عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة في تمام الساعة 1:52، مساء أمس، بلاغ عن وجود حادث حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بجدة "كيلو 14"، وفي حينه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وباقتحام الموقع اتضح وجود سبعة أشخاص سعوديين داخل الشقة مصابين باختناق، وتم إخراجهم ونقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخماد الحالة، حيث اتضح فيما بعد وفاة أربعة أشخاص، وهم: فتاة تبلغ من العمر 26 عاما، وطفلة تبلغ من العمر عاما، وفتاة عمرها 8 سنوات، وطفل عمره 9 سنوات، وثلاث إصابات مازالت في المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. صرح بذلك نائب الناطق الإعلامي بمنطقة مكة المكرمة المقدم وليد سامي أبوشنب، وشارك ميدانيا كل من الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والمرور.

