وفاة طفل في خزان مياه بذهبان جدة

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة جثة طفل من داخل خزان ماء، وأوضح نائب الناطق الإعلامي بمنطقة مكة المكرمة، المقدم وليد أبوشنب، أنه "ورد بلاغ لمركز عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم عن حادث سقوط طفل في خزان ماء بمنطقة ذهبان، وفي حينه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع يساندها الإنقاذ المائي".

وأضاف: "بالوصول للموقع اتضح أن الحالة سقوط طفل من الجنسية الإفريقية، يبلغ من العمر 5 سنوات، داخل خزان ماء بداخل منزل شعبي ذي غطاء هشّ ورقيق، وتم إنزال الغواصين وانتشال جثة الطفل من داخل الخزان، وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".