أمانة الرياض تردم 20 بئراً عشوائية في أحياء العاصمة

انتهت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية الشمال الفرعية من ردم 20 بئراً مكشوفة في عدد من أحياء شمال مدينة الرياض، وذلك باستخدام المواد الخرسانية الصلبة لطمرها، بعد أن ثبتت خطورة هذه الآبار على حياة سكان هذه الأحياء، ومخالفة الكثير منها للمواصفات الفنية المقررة في حفر وتشغيل الآبار.

وأوضحت الأمانة أن قيامها بردم هذا العدد من الآبار يأتي استجابة لبلاغات من سكان أحياء: الندى وحطين والنرجس والصحافة والياسمين والربيع والغدير والعارض والقيروان وبنبان عن وجود آبار مهملة ومكشوفة تهدد سلامة المواطنين والمقيمين بهذه الأحياء، ولاسيما الأطفال، حيث تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية المجهزة بكافة المعدات تولت طمر الآبار المكشوفة والعشوائية التي تم الإبلاغ عنها وتحديد مواقعها بدقة، وبحضور عدد من المشرفيين المؤهلين والمتخصصين في ردم الآبار.

ودعت أمانة الرياض كافة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالإبلاغ عن الآبار العشوائية المكشوفة والمهملة داخل مدينة الرياض والمناطق المحيطة بها؛ ليتسنى سرعة معالجتها وردمها ودرء ما قد ينجم عنها من مخاطر، وذلك عبر الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم "940".

وأهابت أمانة الرياض بأصحاب الآبار القديمة والعشوائية داخل الأحياء المبادرة بردمها أو تغطيتها والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية عند حفر أي آبار جديدة بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، مؤكدة على اتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يخالف ذلك.

وبلغ اجمالي ما تم ردمه حتى الآن من آبار 48 بئرا مكشوفة في أحياء متفرقه من العاصمة الرياض، وستواصل الفرق الميدانية بالأمانة وبشكل مستمر ردم كافة الآبار المخالفة الأخرى التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين والمقيمين.