"الصدقة الخفية".. مشروع لمساعدة أسر السجناء عن بُعد

أطلقت لجنة تراحم بمكة المكرمة مشروع "الصدقة الخفية" لمساعدة أسر السجناء عن بعد، ودون معرفة المتبرع، وذلك بسداد إيجارات منازل أسرهم عن طريق صفحة "ساعد أسرة سجين" في الإنترنت.

وتبدأ اللجنة آلية عمل المشروع في حصولها على فواتير الأسر المستفيدة عن طريق موقع شركة الكهرباء ليتم فرزها وتحديثها، ثم تقوم اللجنة برفعها عبر صفحة ساعد أسر السجناء في سداد الفواتير بموقع اللجنة الإلكتروني (www.npcom.net )، لتظهر عبر أرقام فواتير المستفيدين في الموقع من أجل أن تصل إلى فاعلي الخير والمتبرعين والمهتمين بهذه الفئة، ليقوم المتبرع بدوره بنسخ رقم حساب أي فاتورة للتبرع بسدادها عن أسر السجناء.

ووصلت قيمة الإيجارات المطلوب سدادها إلى 138 أسرة في المشروع، بقيمة تتجاوز 2.2 مليون ريال، وتقوم اللجنة أيضا بتنفيذ مشاريع عدة تهدف إلى إيجاد فرص وظيفية وتدريبية تتناسب مع أفراد أسر السجناء ذكوراً وإناثا، بإيجاد مراكز متخصصة تقوم بتدريب الفتيات على فنون مختلفة كالتجميل والخياطة والتطريز ودورات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وتقديم دبلوم الفندقة المنتهي بالتوظيف لخمسين نزيلا من إصلاحية مكة.

ووفرت اللجنة أكثر من 100 فرصة وظيفية للإناث من أسر السجناء بمركز الإيواء بالتعاون مع شركة أمنية متخصصة في مجال الحراسات الأمنية وفتح المجال لمن تريد الانضمام، وذلك برواتب لا تقل عن 4000 ريال، مع توفير وسائل المواصلات.