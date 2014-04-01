22 ألف مخالفة مرورية في مكة خلال خمسة أيام

لم تعد رؤية مناظر هياكل المركبات التالفة التي كانت تتوسد طرقات وأحياء مكة المكرمة تشاهد بشكل ملحوظ، بعد أن نفذت اللجنة المشكلة من مرور وشرطة وأمانة مكة المكرمة حملة للقضاء على تلك المركبات التي تشوه المنظر العام.

مائة وواحد وخمسون سيارة تالفة حصيلة الحملة لشهر واحد، ولاتزال الجولات نشطة في البحث في أحياء وأزقة أم القرى.

وفي هذا السياق كشف الناطق الإعلامي بمرور العاصمة المقدسة الدكتور النقيب علي الزهراني "إحصائية المرور المتمثلة في عدد المخالفات المرورية خلال الأيام الخمسة الماضية التي بلغ عددها 22323 مخالفة، بعض منها ذهبت إلى 116 مخالفة تحميل ركاب، و333 مخالفة قطع إشارة ضوئية وحجز عدد 9 دراجات نارية.