أمانة الرياض تغلق 35 مطعماً وتوقف 74 عاملاً مخالفاً

باشرت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية عملها الرقابي المفاجئ على المطاعم والبوفيهات ومحلات المواد الغذائية، أمس الثلاثاء، للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة الصحية، وتوفر كافة وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى، وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة.

وشنت الفرق الميدانية المتكاملة في كل بلدية فرعية وإدارة معنية في الأمانة حملات متفرقة في كل حي، وأغلقت خلالها ( 35 ) منشأة، وتم إشعار (195) محلا آخر بوجود مخالفات لا تستدعي الإغلاق، ولكن يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل، مع أخذ تعهد خطي من أصحاب تلك المحلات لإنهاء الملاحظات. كما تم إيقاف (74) عاملا عن العمل بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

وأظهرت فرق أمانة الرياض من خلال حملتها الرقابية المكثفة حرصاً شديداً على صحة المواطن والمقيم في مدينة الرياض، من خلال الإجراءات الصارمة والقرارات الفورية في اتخاذ قرار الإغلاق للمطاعم والبوفيهات التي تفتقد إلى السلامة وتؤثر على الصحة.