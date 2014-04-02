إزالة 25 مخيماً ملاصقاً لمطار الملك فهد بالدمام

أزالت أمانة المنطقة الشرقية 25 مخيماً و"صندقة" وحظيرة إبل مخالفة، بالقرب من شبك مطار الملك فهد الدولي غرب الدمام، جاء ذلك في إطار تنظيم الاستراحات العشوائية والصنادق الخشبية والمخيمات ومواقع تأجير الدبابات الواقعة على طريق مطار الملك فهد الدولي، وطريق الرياض وأحياء الفرسان وضاحية الملك فهد.

وقال رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس العريج: "إن جميع المخيمات الواقعة على طريق مطار الملك فهد الدولي في الدمام مخالفة وغير نظامية"، مشيرا إلى أن هناك حملات تتم من خلال فريق متخصص، يتابع وضع هذه المخيمات، ويعمل على إزالتها، كما أن البلدية قامت بحصر شامل لهذه المواقع التي تضم الخيام ومواقع الدبابات و"الصنادق" الخشبية في المواقع على مداخل الدمام للقادمين من الرياض وطريق مجلس التعاون.

وأضاف العريج: "تم إشعار أصحاب هذه المخالفات بالإزالة، ووضعت ملصقات على الصنادق والمخيمات، وتجاوب عدد كبير من المواطنين أصحاب هذه الصنادق وقاموا بإزالة مخيماتهم، أما الذين لم يستجيبوا فقد أزيلت مخيماتهم عن طريق الفريق المكون من البلدية والجهات ذات العلاقة".