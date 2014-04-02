التربية تعين خريجات كليات المتوسطة في وظائف إدارية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعيين خريجات كليات المتوسطة في وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة، والمعلمات البديلات والمستثنيات سيتم معالجة وضعهن خلال عام واحد، وسيتم فتح الخيارات لهن ابتداء من 6/6/1435، وسيؤخذ في الاعتبار الأولوية لهن، والوظائف الشاغرة لهن.

وكان رئيس الديوان الملكي خالد التويجري قد أعلن عبر حسابه في "تويتر"، عن صدور أمر ملكي ينهي قضية المعلمات البديلات والمستثنيات، وخريجات كليات المتوسطة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد الوزارة في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، حول خريجات كليات المتوسطة: "سيكون تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة، بحيث تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها".

وأضاف : "أما من تبقى من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يعين بعد فستقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بمراجعة بيانات الخريجات البالغة (3.067) خريجة، والتأكد من استيفائهن لشروط التعيين، بحيث تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً لما تنتهي إليه مع وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يرفع إليها".