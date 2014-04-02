183 قضية قتل خلال 4 أشهر تنتهي بالدية

كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل السعودية أن 183 قضية قتل انتهت بالتنازل عن الدية والصلح في السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية، إضافة لـ 6 قضايا كانت تنازل في إصابات بقيمة أكثر من ثلث قيمة الدية.

وتصدرت محكمة الطائف في عدد القضايا، بعد توثيق 27 قضية تنازل عن الدية في حوادث مرورية وغيرها، تلتها محكمة المدينة المنورة والتي تم توثيق 20 قضية تنازل فيها، بينما تم توثيق 16 قضية تنازل في محكمة ينبع، و13 قضية تنازل في محكمة مكة المكرمة، و9 قضايا في جدة، و8 قضايا في الرياض، و7 في حفر الباطن، ومثلها في المخواة، و5 قضايا في بيشة، فيما تم توثيق تنازل 4 قصايا في جازان، ومثلها في القنفذة، وتوثيق ثلاث قضايا للتنازل في كل من العرضة الشمالية، ورفحاء، وصبياء، وابوعريش، فيما توزعت بقية القضايا على مختلف المحاكم.

وأشارت إحصائية وزارة العدل إلى أن قضايا التنازل عن الإصابات التي تزيد قيمتها عن ثلث الدية بلغت 6 قضايا تصدرت فيها المدينة المنورة المناطق السعودية بـ 4 قضايا، فيما تم حسم قضية واحدة في الرياض، وأخرى في مكة المكرمة.



