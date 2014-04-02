القيثاريات تضيء سماء المملكة بواقع 20 شهاباً بالساعة

تشهد سماء المملكة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل الجاري هبوب زخات من شهب (القيثاريات) تتراوح أعدادها من 5 إلى 20 شهاباً في الساعة، وتزداد ذروتها يومي 22 و23 أبريل، ويمكن مشاهدتها في سماء المملكة بالعين المجردة بالنظر إلى الجزء الشمالي الشرقي من السماء بالقرب من نجم النسر الواقع، وليس لها أي ضرر بحول الله تعالى على أجهزة الاتصالات.

وقال المشرف على المركز الوطني لعلوم الفلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عمر بن عبدالعزيز المسند، إن شهب القيثاريات عبارة عن جزئيات الحزام الغباري الناتج عن مخلفات مذنب "ثاتشر" المكتشف عام 1861 حيث تدخل الأرض هذا الحزام أثناء دورانها حول الشمس في منتصف أبريل من كل عام، وتعد هذه الشهب واحدة من زخات الشهب التي تنهمر سنوياً على الأرض في أوقات معروفة كالأسديات، والجباريات، والتوأميات، وغيرها.

وأشار المسند إلى أن شهب القيثاريات تحترق أثناء اختراقها الغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة تبلغ في المتوسط من 48 إلى50 كيلومترا في الثانية، ويصعب رصدها باستخدام الكاميرات الفوتوغرافية العادية نظرًا لسرعتها، إلا إذا تم فتح غالق الكاميرا لفترة طويلة مع توجيهها لمصدر الشهب وبدقة وسرعة مناسبة لمتابعتها.

وأفاد أن المذنب يتكون من خليط من الثلوج والغبار والغازات المجمدة، ويدور حول الشمس في مدار محدد كسائر أجرام المجموعة الشمسية بقدرة الله تعالى، وكلما اقترب المذنب من الشمس تزداد درجة الحرارة وتبدأ بعض جزيئات الثلج المختلط بالغبار والغازات المجمدة في الذوبان وتنفصل عن المذنب مكونة ذيلا ترابيا خلف المذنب، وهو ما يفسر الزيادة في طول ذيل المذنب كلما اقترب من الشمس.

وأضاف: "هذه الجزيئات تترك المذنب وتبقى في مدار حول الشمس مكونة منطقة على شكل شريط يسمى بالحزام الغباري، ولا يحيط الحزام بالشمس، لكنه موجود في مسار المذنب المذكور الذي مر قبل فترة طويلة قريبا من الشمس، وبالتالي فإن أي جسم سماوي يتقاطع مداره مع هذه المنطقة يكون عرضة لاصطدام هذه الجزيئات به".

من جهة أخرى، كشفت النشرة الخاصة بالقبة الفلكية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض عن حدوث 16 ظاهرة فلكية خلال شهر جمادى الآخرة الجاري تُستهل، غدا الخميس، بطلوع الفرغ الأول "نوء القدم" في منزلة القمر 26 الساعة 5ر3 صباحًا، وفي اليوم السادس يقع القمر جنوب كوكب المشتري بفاصل خمس درجات الساعة 3 صباحا، وفي طور الربع الأول باليوم السابع الساعة 30ر11 صباحًا، بعدها بيوم يبتعد القمر عن الأرض بمسافة 404503 كيلومترات الساعة 52ر5 مساء، في حين يذهب كوكب الزهرة باتجاه شمال كوكب نيوتن بفارق 7ر0 درجة في يوم 12 جمادى الآخرة الساعة 11 صباحا، ويذهب القمر باتجاه الجنوب من كوكب المريخ بواقع 3 درجات في يوم 14 الساعة 24ر9 مساء، ليكتمل في اليوم الذي يليه الساعة 43ر11 صباحا.

وفي اليوم الـ 16 من شهر جمادى الآخرة يبدأ طلوع الفرغ الثاني "نوء المؤخر" في منزلة القمر 27 الساعة 12 صباحا، ويذهب القمر شمال كوكب زحل الساعة 42ر10 صباحا على بعد 4ر0 درجة منه، ويقع في طور الربع الثاني في يوم 22 الساعة 5ر12 صباحا، ليقترب في اليوم التالي من الأرض على مسافة 369764 كيلومترا، في حين يقع في يوم 24 شمال كوكب نيوتن على مسافة 5 درجات، بعدها يقع شمال كوكب الزهرة على مسافة 4 درجات، ثم شمال كوكب يورانس في يوم 27 على مسافة درجتين منه، ليبدأ طلوع نوء الرشا في منزلة القمر 28 في يوم 29 جمادى الآخرة.

