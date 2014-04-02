إنقاذ سائح فرنسي تعطل قاربه في المياه السعودية

‏‫تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ سائح فرنسي بعد تعرض قاربه الشراعي لأعطال فنية بسبب التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة.

ورصدت الدوريات البحرية ومن خلال أجهزة الرادار وجود قارب بالقرب من المناطق البحرية السعودية وبعد الاقتراب تبين أنه قارب شراعي على متنه سائح فرنسي في رحلة دولية قادماً من اليمن متجهاً لجمهورية مصر العربية، وبالقرب من المنطقة المحاذبة لميناء جدة الإسلامي تعرض قاربه الشراعي لأعطال فنية نتيجة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

وعلى الفور تم الاطمئنان على صحة السائح الفرنسي وتقديم المساعدات اللازمة وقطره لميناء جدة الإسلامي بعد التنسيق من قبل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي مع الجهات ذات الاختصاص للسماح للقارب بالدخول واستكمال كافة الإجراءات الدولية وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وفق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توضح الآلية التي يتم التعامل بها مع الحالات الطارئة.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، العقيد ناجي الجهني، بجميع الصيادين والمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التي تصدرها غرف القيادة والسيطرة في جميع المراكز بخصوص التحذيرات والتنبيهات بالتغيرات الجوية وعدم المجازفة والعودة لأقرب مركز اثناء الشعور بأي خطر متوقع لا سمح الله نتيجة هذه المتغيرات الجوية، وتمنت للجميع السلامة وإبحاراً آمناً.