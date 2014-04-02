بالصور.. موجة غبار حادة تضرب الأفلاج

في الوقت التي رصدت كاميرا "العربية.نت" قدوم عاصفة ترابية إلى الرياض عصر اليوم الأربعاء. في ظل تقلبات جوية تشهدها العاصمة منذ صباح اليوم، ما بين أمطار وغيوم، تتخللها فترات يكون فيها الجو مشمساً، أكد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق أن الغبار عندما وصل إلى الرياض، لم يكن له تأثير بسبب الأمطار، وعندما تحرك جنوباً من العاصمة صادف منطقة جافة، ما ساهم في معاودة نشاطة.

وأوضح لـ"العربية.نت" أن موجة الغبار ستستمر مساء اليوم، على منطقة القصيم وضواحيها على أن يخف حدته ابتداءاً من الغد.

ويأتي ذلك في ظل رصد كاميرا "العربية.نت" قدوم موجة الغبار الحادة على محافظة الأفلاج جنوب العاصمة الرياض.